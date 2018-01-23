Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı. Özalkan’ın cenaze töreninde ise duygu seli yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’i ve civarını ele geçiren PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Zyetin Dalı operasyonunu büyük bir kararlılık ile devam ettiriyor. Bölgedeki terör mevzilerinin önce havadan vurulmasının ardından kara harekatı da başladı ve hem Özgür Suriye Ordusu hem de Türk askeri bölgeye karadan da girmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖZYAŞARINA HAKİM OLAMADI

Bölgenin teröristlerden temizlenmesi için devam eden operasyonda ise dün çıkan çatışmada acı bir haber gelmiş ve Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın şehit olduğu öğrenilmişti. Bugün ise şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Cami’sine getirildi. Devletin zirvesi de şehidin cenazesine katıldı.

Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile görüştü ve devletin her zaman arkalarında olduğunu söyledi ve acılı aileye başsağlığı diledi. Daha sonra ise cenaze töreni için herkesin saflara geçti ve duygu selinin yaşandığı o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenaze namazı kılındıktan sonra ise cenazesi memleketi olan Ayaş İlçesi’ne bağlı olan Bayat Köyü’ne götürüldü ve burada defnedildi.