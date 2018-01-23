Alınan son dakika bilgisinde Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda alınan 2 şehit haberinin ardından üçüncü acı haberde geldi. Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın acı haberi Yozgat'a ulaştı.İşte detaylar...

Türkiye ve tüm dünyanınn gözü Afrin operasyonuna çevrilmişken sınırdan üçüncü acı haber geldi. Dün ilk acı haber gelirken bugünde operasyondan şehit haberi gelmişti. Türkiye 2 şehidine ağlarken sınırdan gelen acı bir haber daha herkesi yasa boğdu. Afrin operasyonu kapsamında Zeytin Dalı harekatı adıyla terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik olarak devam eden operasyonlarda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit düştüğü öğrenildi. Şehidimizin acı haberi memleketi Yozgat'a ulaştı.

ACI HABER MEMLEKETİNE ULAŞTI

Afrin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehadet haberi Kayseri'de ikamet eden 6 aylık eşi Birgül Muratdağı'na ulaşırken acı haberi alan şehit annesi Sibel Muratdağı'nın sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Pşyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat Boğazlıyan ilçesinde doğduğu belirtildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın babasını küçük yaşta kaybettiği öğrenildi.