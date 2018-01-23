İstanbul Bağcılar’da yaşadığı öğrenilen bir kadın tam 3 sene boyunca sosyal medyadan kendini erkek olarak tanıtarak para sızdırdı. Kendine kurban seçtiği kadınla erkeğin ablası olarak bile görüşen kadın yaptığıyla akıllara durgunluk verdi.

İstanbul Bağcılar’da yaşayan 33 yaşındaki S.K isimli kadın sosyal medya üzerinde genç kızları kandırmak için yakışıklı bir erkek fotoğrafı kullanarak ‘Kaan Yıldız’ isimli sahte bir hesap açtı.

3 SENE BOYUNCA KANDIRDI

Alınan bilgilere göre, ‘Kaan Yıldız’ adlı sahte hesapla 35 yaşındaki Ş.Ö isimli kadını kandırarak 3 yıl boyunca onunla WhatsApp üzerinden mesajlaştı. Ş.Ö isimli kadın erkek olarak bildiği kadına 3 yıl boyunca hediyeler alarak paralar gönderdi.

TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Bir süre sonra kadından 300 bin lira para isteyen şahsın teklifi geri çevrilince Ş.Ö’nün kendisine gönderdiği özel fotoğrafı ailesine göndermekle tehdit etmeye başladı. Tüm foyası ortaya çıkan kadın hakkında ‘Şantaj, bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 3 ila 12 yıla kadar hapis istemi çıktığı öğrenildi.

‘BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM’

Mahkemede konuşan mağdur Ş.Ö, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve kendisine bunu yapan kadını Allah’a havale ettiğini söyledi. Kendisini erkek olarak tanıtarak 3 yılını çaldığını söylediği kadından şikayetçi olduğunu söyledi.