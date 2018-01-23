﻿ Çocuk İstismarı Suçundan Evine Baskın Yapılan Kadının Telefonundan Köpeği ile İlişkiye Girdiği Görüntüler Çıktı

Çocuk İstismarı Suçundan Evine Baskın Yapılan Kadının Telefonundan Köpeği ile İlişkiye Girdiği Görüntüler Çıktı

Sapıklığın böylesi görülmedi. Uygunsuz cinsellik içeren materyal bulundurma ve çocuk istismarı suçundan evine baskın düzenlenen İskoç kadının telefonunu inceleyen polisler gözlerine inanamadı. Kadının telefonundan, köpeği ile cinsel ilişkiye girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Çocuk İstismarı Suçundan Evine Baskın Yapılan Kadının Telefonundan Köpeği ile İlişkiye Girdiği Görüntüler Çıktı
Çocuk İstismarı Suçundan Evine Baskın Yapılan Kadının Telefonundan Köpeği ile İlişkiye Girdiği Görüntüler Çıktı Tarih: 2018-01-23 Saat: 22:34:03
Güncelleme : 2018-01-23 22:34:03

Sapıklığın böylesi görülmedi. Uygunsuz cinsellik içeren materyal bulundurma ve çocuk istismarı suçundan evine baskın düzenlenen İskoç kadının telefonunu inceleyen polisler gözlerine inanamadı. Kadının telefonundan, köpeği ile cinsel ilişkiye girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. 

İskoçya’da yaşayan Suzy Cairns isimli kadının evinde çocuk istismarı şüphesi ile arama yapan polis ekipleri telefonda yaptıkları incelemede kadının Labrador cinsi köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiği anlara dair görüntüleri ele geçirdi. Sapık kadının, köpeği ile ilişkiye girdiği ve bu anları da kaydettiği öğrenildi. 

POLİSLER BİLE ŞOKE OLDU
Polisler, Cairns isimli kadının cep telefonunda buldukları görüntüleri inceledikten sonra büyük bir şok yaşadı. Mahkeme, kadının evinde aşırı derece uygunsuz görüntüler bulunduğunu açıklarken, daha fazla detay vermek istemedi. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden 39 yaşındaki kadın ise suçlamaları kabul etmedi. 

ÇOK SAYIDA CİNSEL İSTİSMAR KANITI BULUNUNCA İTİRAF ETTİ
Polis tarafından yapılan açıklamada, Cairns’in evinde cinsel istismara uğrayan çocuklara ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi. Kadın, bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından köpeği ile yaşadığı cinsel ilişkiyi kabul etmek zorunda kaldı. Kadının, bilgisayar İP’sinin siber suçlarla ilgilenen polis ekipleri tarafından takip edildiği öğrenildi. 

 

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