Sapıklığın böylesi görülmedi. Uygunsuz cinsellik içeren materyal bulundurma ve çocuk istismarı suçundan evine baskın düzenlenen İskoç kadının telefonunu inceleyen polisler gözlerine inanamadı. Kadının telefonundan, köpeği ile cinsel ilişkiye girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İskoçya’da yaşayan Suzy Cairns isimli kadının evinde çocuk istismarı şüphesi ile arama yapan polis ekipleri telefonda yaptıkları incelemede kadının Labrador cinsi köpeğiyle cinsel ilişkiye girdiği anlara dair görüntüleri ele geçirdi. Sapık kadının, köpeği ile ilişkiye girdiği ve bu anları da kaydettiği öğrenildi.

POLİSLER BİLE ŞOKE OLDU

Polisler, Cairns isimli kadının cep telefonunda buldukları görüntüleri inceledikten sonra büyük bir şok yaşadı. Mahkeme, kadının evinde aşırı derece uygunsuz görüntüler bulunduğunu açıklarken, daha fazla detay vermek istemedi. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden 39 yaşındaki kadın ise suçlamaları kabul etmedi.

ÇOK SAYIDA CİNSEL İSTİSMAR KANITI BULUNUNCA İTİRAF ETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, Cairns’in evinde cinsel istismara uğrayan çocuklara ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi. Kadın, bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından köpeği ile yaşadığı cinsel ilişkiyi kabul etmek zorunda kaldı. Kadının, bilgisayar İP’sinin siber suçlarla ilgilenen polis ekipleri tarafından takip edildiği öğrenildi.