Haftalardır yağması beklenen kar yağışı İstanbul’da bugün başladı. Bugün saat 09.10 sularında İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı görüldü. İşte detaylar…

Alınan son bilgilere göre, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in son yaptığı paylaşımda İstanbul’da haftalardır beklenen kar yağışı için tahminler geldi. İstanbul için yapılan kar yağışı tahminleri sonrasında kentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ

Öte yandan kar yağışının başlamasıyla birlikte alınan bilgilere göre, kar yağışının özellikle Anadolu Yakası ve şehrin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterdiği belirtiliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla beraber bugünkü hava durumu da merak edilmeye başlandı. Tüm yurt genelinde bugün yağışlı bir havanın hakim geçmesi bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Antalya’nın çevrelerinde yağışlı bir hava beklentisi olduğu belirtiliyor.

KAR KOCAELİ’Yİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Öte yandan Kocaeli’ye dün giriş yapan kar yağışının gece saatlerinde şiddetini arttırdığı ve sabah saatlerinde vatandaşların bembeyaz sokaklara uyandıkları öğrenildi. Kocaeli’den sonra İstanbul’da da etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü ile Bursa Deniz Otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden buzlanmalara karşı uyarılar yapılırken tüm yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece düşmesi beklendiği belirtiliyor.