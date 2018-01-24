Sakarya'nın Geyve ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan evli, 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk eline aldığı tüfeği "Bakın dolu değil" diyerek ailesine gösterdi ve yüzüne doğrulttu. Ancak Aslantürk’ün boş dediği tüfek bir anda ateş aldı.

AİLESİ UYARDI AMA DİNLETEMEDİ

Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, evde annesi, eşi ve kardeşinin olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini alan Mete Serhat Aslantürk ailesine şaka yapmak istedi. Ailesinin 'Doludur bırak şaka yapmayı' diye uyarmasına rağmen elinden tüfeği bırakmayan Aslantürk, Bakın dolu değil" diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrulttu.

TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI

Hiç beklenmeyen bir şekilde tüfeğin ateş alması sonucunda Mete Serhat Aslantürk başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. 112 acil servise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslantürk’ü ağır yaralı olarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aslantürk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAMİLE EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANDI

3 yıl önce evlenen Mete Serhat Aslantürk'ün eşinin hamile olduğu öğrenildi. Asında ailesi İstanbul’da yaşayan Aslantürk’ün 3 gün önce annesi, babası ile kardeşinin kendisini ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.