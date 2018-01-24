Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kentte Cono aşireti olarak bilinen ve bir çok suç olayına karışan aileyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe almıştı. Polis ekipleri aşirete "fuhuş vaadiyle" kandırdıkları 100 erkeği gasp ettikleri gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 31'i kadın 46 kişi gözaltına alınırken, 28'i kadın 38'i tutuklandı, 5 kişi ev hapsi aldı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Yaşanan bu olayların ardından sosyal medya hesabından video paylaşan bir kişi ise Cono aşiretini savunurken oldukça ilginç ifadeler kullandı.

EL ÇABUKLUĞU İLE SÖĞÜŞLERLER

Sosyal medyada bir kişi tarafından yayınlanan videoda Cono aşiretinin güzel kadınları olduğu, bu kadınların E 5’e çıktıkları ancak kimseyi gasp etmedikleri, fuhuş yapmadıkları ve zorla para almadıkları belirtildi. İlginç ifadeler kullanan kişi, kadınların fuhuş yapmak için duran araçlardaki kişileri el çabukluğu ile söğüşlediklerini söyledi. Kadınları savunan şahıs, duran araçlardaki erkeklerin hatalı olduğunu belirterek, erkeklerin kadınlardan bir fayda göremeyince hemen şikayet etmeye gittiğini, “3-5 kadın gasp etti boynuma çullandılar.” dediğini, ancak böyle bir olay olmadığını ve kadınların sadece yankesicilik yaptığını iddia etti.