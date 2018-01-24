İstanbul Küçükçekmece’de yer alan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre, olayda ismi geçen 15 yaş altı çocukların ifadeleri alınmaya başladı.

İstanbul Küçükçekmece’de yer alan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI

2017 yılında yaşandığı iddia edilen bu skandalla ilgili ardından açılan soruşturma devam ederken bugün alınan bilgilerde, olayda adı geçen 15 yaşın altındaki çocukları ifadelerinin alınmaya başladığı öğrenildi. Olayda, 39’u Suriyeli toplamda 115 çocuğun hamile olarak hastaneye başvurduğu ortaya çıkarken söz konusu soruşturmada durumu polis ekiplerine haber vermeyen hastane yetkilileri hakkında da işlem başlatılması bekleniyordu. Bugün İstanbul Küçükçekmece Adalet Salonu’nda ifadeleri alınmaya başlanan 15 yaşın altındaki çocuklara psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının da eşlik ettiği öğrenildi. Çocukların ifadelerini iki Cumhuriyet Savcısının aldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın seyrinin nasıl devam edeceği ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

2 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından hastanede görevli olan ve konuyu ilgili birimlere bildirmeyen 2 personel hakkında soruşturma açılmıştı.