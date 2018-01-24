YPG destekçileri, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde terör estirmeye devam ederken, Avrupa ülkeleri de buna göz yumuyor. Bugün de YPG destekçileri Almanya’dan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde Türkiye’nin Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na karşı gösteri düzenledi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi polisi ise ellerinde paçavralarla gösteri yapan terör destekçilerini izlemekle yetindi.

Lefkoşa'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki tarafında yaklaşık 350 terör destekçisi toplanarak, ABD ve Rusya'nın diplomatik temsilcilikleri önünde ellerinde YPG paçavraları ile eylem yaptı.

POLİS SADECE İZLEMEKLE YETİNDİ

Grup, terör örgütünün sözde bayrakları ellerinde, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar atarak ilerlerken, Rum polisi ise sadece terör destekçilerini izlemekle yetindi. Türk Silahlı kuvvetleri tarafından düzenlenen Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı PKK destekçileri Avrupa’nın birçok ülkesinde düzenledikleri gösterilerde terör estirmeye devam ediyor. Daha önce de Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları uçak bekleyen Türk yolculara saldırmıştı. Almanya’dan sonra şimdi de Güney Kıbrıs’ta terör destekçilerinin eylemlerine müdahale edilmedi.