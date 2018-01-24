Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu devam ederken operasyonun beşinci gününde Afrin'den PKK'lı ve YPG'li teröristler tarafından Kilis'e atılan roketli saldırı sonrasında roketin Kilis merkezde bulunan bir camiye isabet ettiği ve patlama yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Zeytin Dalı operasyonunun beşinci gününde teröristler tarafından saldırıların devam ettiği öğrenildi. Afrin'den Kilis'e roketli saldırı düzenleyen teröristlerin attığı roketin Kilis merkezde yer alan Çalık Camisine isabet ettiği ve roketin şsabet etmesiyle patlama yaşandığı öğrenildi. Patlama yaşanmasıyla caddede bulunan vatandaşlardan yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.

YARALILAR VAR

Afrin'den atılan roket sonrasında roketin Camiye isabet etmesi ve patlama yaşanmasından sonra caddede bulunan vatandaşlardan yaralananlar olduğu öğrenildi. Yaklaşık 10 kişinin yaralandığı yaralıların sağlık görevlileri tarafından hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

EVE İSABET EDEN ROKETTE 5 YARALI

Öte yandan Camiden yaklaşık 100 metre ileride bulunan bir eve de roket isabet ettiği ve roket sonrasında yaşanan patlama sonucunda evde bulunan 5 kişinin yopun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan patlama sonrasında Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kilis'e 2 roket atıldığı ve bu saldırının camide yatsı namazı kılındığı sıralarda meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2'si ağır 8 yaralı olduğu belirtilirken roketin isabet ettiği bir evde 5 kişinin patlama sonucunda çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan son bilgilerde hastaneye kaldırılan 2 ağır yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettikleri öğrenildi. Atılan roketlerden biri Cami Kubbesine isabet ederken Caminin harabeye döndüğü bilgisine ulaşıldı.