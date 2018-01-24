Yemekteyiz yeni haftanın üçüncü gününde Fatma Hanımın evine konuk oldu. Fatma Hanım heyecanlı ve panik dolu halleriyle yemeklerini hazırlamaya koyulurken onu bir sürpriz karşıladı. Peki, Fatma Hanımın evinde neler yaşandı? Fatma Hanım evinde hangi sürprizle karşılaştı? Fatma Hanım rakiplerinden nasıl yorumlar aldı? Fatma Hanım rakiplerinden kaç puan ladı? İşte detaylar...

24 ocak 2018 FATMA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarının severek takip edilen yarışması Yemekteyiz'in yeni bölümünde yarışmacılar Fatma Hanımın evine konuk oldu. Alışverişini oldukça heyecan ve panikle tamamlayan Fatma Haımevine geldiğinde suların kesildiği haber ile adeta yıkıldı. Taşıma suyuyla yemeklerini yapmaya koyulan Fatma Hanımın morali oldukça bozuldu. Su sıkıntısıyla yemekleini tamamlayan Fatma Hanım, rakiplerine ilk olarak yayla çorbası ikramı yaptı. Fatma Hanımın çorbası tuzlu ve koyu bulundu. Ara yemek olarak kıymalı börek ikramı yapan Fatma Hanımın böreği çok kuru bulundu. Kendi yaptığı ve menüsüne dahil etmediği ikramlarıyla göze hitap eden Fatma Hanım masada tartışmalara yol açtı. Sevim Hanım masadaki menü harici ikramların bulunmasının doğru olmadığını söyledi. Fatma Hanımın ana yemeği dana incik ve pirinç pilavı da rakiplerinden geçer not alamadı. Sevim Hanım Fatma Hanımın üzerine oldukça giderken Berkay Bey ve Aslı Hanım bu duruma sessiz kalmadı ve masada gergin bir ortam oluştu. Son olarak rakiplerine revani tatlısı ikram eden yarışmacının tatlısının da şerbeti yetersiz bulundu.

24 OCAK 2018 FATMA HANIMIN PUAN TABLOSU

Yemekteyiz'in üçüncü gün yarışmacısı olan Fatma Hanım, Göktuğ Beyden 3, Berkay Beyden 5, Sevim Hanımdan 3 ve Aslı Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 16 puanla tamamladı. Yemekteyiz'de yarın 18 yaşında olan Berkay Bey yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com