Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmaya hazırlanan komandolar, Azez’de yemin ederken yeri göğü inletti. Komandoların tüyleri diken diken eden yemini kameralara da yansıdı. İşte o anlar…

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan terör unsurlarını temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan komandolar, Azez'de yemin etti. Harekata gitmek için hazırlanan Hatay'ın Yalankoz mevkisinde konuşlu Hakkari Dağ Komando Birliğinin yemini, kameralara da yansıdı.

TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

Türk Komandoları, Afrin'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez kentinde, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na katılmadan önce 'Komando Yemini' etti. Ellerinde silahlarla yemin eden komandoların sesi yeri göğü inletti. Türk komandoların moralinin yüksek olduğu ve Afrin’i terörden temizlemek için kararlı oldukları da dikkatlerden kaçmadı.

KARA HAREKATINDA GÖREV YAPACAKLAR

Afrin’de düzenlenen operasyonda ÖSO ile birlikte kara harekatında görev yapacak olan komandolar, yemin ederken, Kuzey Irak'ta, Azez'de, Suriye'de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır" dedi.

KOMANDOLARIN YEMİNİ HATAY’DA DA KAMERALARA YANSIDI

Hatay'ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan Hakkari Dağ Komando Birliğinin Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için hazırlanırken ettikleri yemin de kameralara yansıdı. Hakkari Dağ Komando Birliğine bağlı komandolar, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için Afrin’e hareket etmeden önce oldukça moralliydi. Yemin anları kameralara yansıyan ve tüyleri diken diken eden komandolar, daha sonra ise Afrin’e gitmek için yola çıktı.

İŞTE O ANLAR;