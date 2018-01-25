Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun altıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, en az 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TKS’nın günlük raporları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı adıyla başlattığı Afrin operasyonu bugün altıncı gününde. Her gün operasyon hakkında bilgi veren TSK, operasyonun altıncı gününde öldürülen terörist sayısı hakkında da bilgi verdi. Bölgede şimdiye kadar en az 303 teröristin etkisiz hale getirdiğini söyleyen TSK, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Türkiye tarafından uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda BM sözleşmesinde yer alan maddeler doğrultusunda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülmekte olan operasyon kapsamında tüm terör hedeflerinin vurulduğu açıklandı.

ZEYTİN DALI OPERASYONU ALTINCI GÜNÜNDE

Operasyonun başladığı 20 Ocak 2018 Cumartesi gününde toplamda 72 uçakla Afrin’e hava harekatı başladı. Operasyonun başladığı ilk gün yaklaşık 108 hedefin vurulduğu öğrenildi. Operasyonun ikinci gününde 32 uçakla 45 hedefin vurulduğu ve kara harekatına başlandı. Zeytin Dalı operasyonunun üçüncü gününde ise Türk Silahlı Kuvvetleri Azez’de yeni bir cephe açtı. Dördüncü günde Burseya Dağı’nda çatışmalar yoğunlaştı ve 22 köy kontrol altına alındı. Operasyonun beşinci gününe geldiğinde sızma girişiminde bulundukları belirtilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklanan bir haberde de çatışmalarda şehit olan 2 askerimizin naaşına ulaşılamadığı duyuruldu. Operasyon bugün altıncı gününde ve yaklaşık 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.