Brezilya'da korkunç olay. 44 yaşındaki Cristina Amaral ve 57 yaşındaki kocası Juvenal'in evlerinin arka bahçesinde gömülü bulunan cesetlerinin ardından olayı araştıran polisler, tam bir vahşeti ortaya çıkardı. Çiftin, evlerine hırsızlık için giren bir çetenin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

KOCASININ GÖZÜ ÖNÜNDE KADINA TECAVÜZ ETTİLER

Çiftin uzun süre işkence gördüğü, bir yandan kadına tecavüz edilirken, bir yandan da kocasının dövülerek kadına tecavüz anlarının izletildiği öğrenildi. Çiftin 24 saat boyunca rehin tutulduğu ve vücutlarından parçalar da kesildiği açıklandı.

KESTİKLERİ VÜCUT PARÇALARINI YEDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay hakkında açıklama yapan Cinayet bölümü başkanı Dedektif Maria Tereza Santos, çifti öldüren şüphelilerin yamyam olduklarına inandıklarını açıkladı. Korkunç olayda, kadının yumurtalıklarının, iç organlarının, fallop tüpleri de dahil olmak üzere dişilik organlarının bedeninden ayrıldığı ve vücudunun bir çok parçasının eksik olduğu belirtildi. Kadının kayıp organlarının nerede olduğu da bilinmiyor.

ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

Dedektif, kurbanların kemiklerinden yumuşak dokunun bilinçli olarak kesildiğini belirterek, etlerin kurbanlar hala hayattayken mi kesildiğini araştırdıklarını söyledi. İsimsiz bir ihbarın ardından Daniel Santos Neves (29) ve Carlos Alberto Neres (25), 13, 14 ve 16 yaşlarındaki isimleri açıklanmayan üç diğer şüpheli yakalanarak tutuklandı.