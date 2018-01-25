Ünlü oryantal Asena’nın tiyatro izlemek için gittiği Yalova’da yaşadığı büyük sürpriz herkesi şaşkına çevirdi. Kendisine kamera şakası yapıldığını sanan Asena, Belediye Başkanının akrabası çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Ünlü oryantal Asena, Yalova’da sahnelenen ‘Evlilik Curcunası’ adlı tiyatro oyununda büyük bir sürprizle karşılaştı. Belediye Başkanının akrabası olduğu ortaya çıkan Asena önce inanamayarak kendisine kamera şakası yapıldığını sandı.

YILLAR SONRA KUZENİNE KAVUŞTU

Alınan bilgilere göre, tiyatro oyununu izlemek için Yalova’ya giden Asena, burada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kendisine yaptığı büyük sürprizi şahsi sosyal medya hesabı Instagramdan paylaşarak duygularını ifade etti. Önce olayın kamera şakası olduğunu sandığını söyleyen Asena, daha sonra uzun yılların ardından Kuzenine kavuştuğunu söyledi.

‘HOŞ GELDİNİZ HAYATIMA’

Istagram hesabında yaptığı paylaşımla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın tiyatro oyunu öncesinde kendisini kabul ettiğini söyledi. Görüşme sırasında kendisine bir sürprizi olduğunu söyleyen Vefa Salman’ın kendisine büyük bir coşku ve heyecanla bağırarak kuzen olduklarını söylediğini belirtti. Önce olaya inanamadığını ve kamera şakası sandığını söyleyen ünlü oryantal Asena, karşısına bütün ailesinin isimlerini ve soyağacını çıkartarak verdiğini söyledi. Yıllar sonra kuzenine kavuştuğunu söyleyen Asena, duygularının tarifsiz olduğunu ve kavuştuğu kuzeni ile bir daha asla kopmamayı temenni ettiğini söyledi. Asena, paylaşımının altına ‘Hoş geldiniz hayatıma ve hoş geldim hayatınıza’ notunu düştü.

Haberin Kaynağı: Aypi Cast Ajans - www.aypiajan.com