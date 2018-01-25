Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonunun 6. gününde Hatay’da bulunan harekat merkezine giderek askerlere çok net mesaj verdi. Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonunun netice alınana kadar devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonunun 6. gününde Hatay’da yer alan harekat merkezine giderek operasyon hakkında çok net mesajlar verdi. Askerlere hitap eden Erdoğan, Afrin tamamen temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini söyledi.

HAREKAT MERKEZİNE GİDEREK MESAJ VERDİ

Alınan bilgilere göre, Hatay’da bulunan harekat merkezine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerindeki kamuflajla Zeytin Dalı operasyonu hakkında çok net mesajlar verdi. Askerlere hitap eden Erdoğan, Afrin tamamen terörden temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini söyledi.

‘OPERASYON DEVAM EDECEK’

Üzerindeki kamuflajla çok net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere yaptığı açıklamalarda, Afrin’de son terörist kalmayıncaya kadar operasyonun son sürat devam edeceğini söyledi. Amacın bölgedeki terör unsurlarını temizlemek olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin asla hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmadığını söyleyerek netice alınıncaya kadar operasyonda devamlılık olacağını vurguladı.

OPERASYONLA İLGİLİ BİLGİLER ALDI

Beraberindeki heyetle harekat merkezine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili bilgi aldı. Harekat merkezini ziyaret eden Erdoğan’ın Binali Yıldırım ile olan görüşmesini ertelediği öğrenildi. Erdoğan’ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna aktarıldı.