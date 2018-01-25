NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’de Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg'in ofisinden yazılı olarak yapılan açıklamada, İttifak üyesi olarak Türkiye'nin sınırlarını ve kendini koruma hakkı olduğu belirtildi. Açıklamada, NATO üyesi üyeler arasında, Türkiye'nin terörden en çok mustarip olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'ye Suriye'den atılan füzelere karşı NATO tarafından savunma desteği sağlandığı da belirtildi.

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin NATO daha önce bir açıklama yaparak operasyonu desteklediklerini söylemişti. Bu akşam saatlerinde NATO'nun Bir Numaralı İsmi olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ofisinden yazılı bir açıklama yapılarak, Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğu belirtildi.

TÜRKİYE KENDİSİNİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Stoltenberg açıklamasında, NATO üyeleri arasında en çok terör saldırısına maruz kalan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de kendini savunma hakkı olduğunu, önemli olanın bunun orantılı ve ölçülü biçimde yapılması olduğunu söyledi. Stoltenberg aynı zamanda, Türkiye ve ABD arasında doğrudan temas kurulması çağrısında da bulundu.

İSPANYAYI ZİYARET ETTİ

İspanya’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başbakan Mariano Rajoy ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. İkilinin, temmuz ayında Brüksel'de yapılacak liderler zirvesine ilişkin konuları konuştukları açıklandı.