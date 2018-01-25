Show TV’de yayınlanan programına Nihat Doğan’ı konuk eden Seda Sayan, Suurvivor yolcusu olan eski sevgilisi Doğan’a ‘Survivor’da cinsellik oluyor mu?’ diye açıkça sordu. İşte detaylar…

Show TV’de canlı olarak yayınlanan’Seda Sayan’la’ programına eski sevgilisi Nihat Doğan’ı konuk eden Seda Sayan, Survivor yolcusu eski sevgilisine sorduğu soruyla herkesi şaşırttı. ‘Survivor’da cinsellik oluyor mu?’ diyen Seda Sayan’a Nihat Doğan’dan cevap geldi. Doğan bu soruya, ‘Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor’ şeklinde cevap verdi.

‘CİNSELLİK DÜŞÜNEMİYORSUNUZ’

Seda Sayan’ın sorduğu soru büyük yankı uyandırırken Nihat Doğan’ın verdiği cevap sonrasında programın konuklarından Sağlıklı Yaşam Koçu Ece Vahapoğlu’da kendi yorumunu katarak, orada yemek yenmediği için testeron hormonu da salgılanamadığı bu yüzden de cinselliğin de düşünülemediğini belirtti.

PROGRAMI KAPATILMIŞTI

Seda Sayan’ın programı RTÜK tarafından kesilen para cezası nedeniyle kapatılmış ve yayınlanmamıştı. RTÜK cezasından sonra ilk yayınlanan programına eski sevgilisi Nihat Doğan’ı konuk eden Seda Sayan’ın Survivor’la ilgili sorusu hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyenleri şok etti. Nihat Doğan’ın bu soru karşısında verdiği soğukkanlı cevap ise izleyenleri daha da şaşırttı. İki eski sevgilinin programdaki samimi halleri de dikkatlerden kaçmadı. Nihat Doğan, 20 Şubat 2018 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor All Star yarışmasına katılacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com