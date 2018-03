İzmir'de eşini oklava ile öldüresiye döven, dayaktan önce de "Odaya geç, soyun" diyen kocanın mahkemedeki savunması akıllara durgunluk verdi. Pişkin koca, karısının ayağının takıldığını ve yere düştüğünü, bu sırada parmağının kırıldığını iddia etti. Eli ile eşine 4 -5 defa vurmuş olabileceğini söyleyen koca, karısını darp etmediğini öne sürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde, geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, Uğur C. isimli koca, eşi S.C.'yi yumruklayıp, oklava ve kemer ile öldüresiye dövdüğü iddiası ile tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan cani kocanın yargılanmasına başlandı. Mahkemede kendini savunan Uğur C., eşini dövmediğini, ayağı kapıya takılıp düştüğünü ve parmağının o anda kırıldığını iddia etti.

KARISININ BACAKLARI MOSMOR OLDU

Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki S.C, eşi 36 yaşındaki Uğur C.’nin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 9 Ağustos 2017 tarihinde evden ayrılmaya karar verdi. Çocukları ile başka bir yerde yaşamak isteyen kadın, mahallelerinde bulunan emlakçıdan, kendisine yardım etmesini istedi.

MESAJLARI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Eşinin telefonunda tanımadığı numaradan gelen mesajları gören Uğur C., eşine kiminle mesajlaştığını sorarak, eşine oklavayı alıp odaya geçmesini ve soyunmasını söyledi. Genç kadın, eşinin korkusundan dediğini yaptı. Odaya girip yatakta çıplak şekilde uzanan kadın, Uğur C. tarafından önce yüzüstü ardından da sırt üstü oklava ile dövüldü. Oklavanın kırılması üzerine Uğur C, bu defa da kadını yumrukladı, ardından da pantolonunun kemerini çıkartarak kadını öldüresiye dövdü.

27 YIL HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Dayakçı koca, eşinin şikayeti üzerine tutuklanarak cezevine gönderildi. Savcılık iddianamesinde dayakçı koca hakkında 27 yıl hapis cezası istedi. Mahkemede kendisini savunan dayakçı koca, eşini dövmediğini, düştüğünü ve parmağının da bu şekilde kırıldığını iddia etti.