Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamanın arkasında olunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın açıklamalarının arkasında olunduğu belirtildi.

‘GERGİNLİK İSTEMİYORUZ’

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile görüşmede hem diplomatik hem de askeri anlamda konuşulduğunu belirtirken konuşmalarda çok açık olunduğunu ve herhangi bir gerginlik olmasını istemediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert kendisine yöneltilen ‘Menbiç’ten Amerikalıları çıkarıyor musunuz?’ sorusuna karşılık olarak, Savunma Bakanlığı adına konuşamayacağını ancak Dışişlerine bağlı olan herhangi bir çalışanın bölgeden ayrıldığına dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray’dan görüşme içeriği ile alakasız olan bir açıklama gelmiş ve Türkiye bu açıklamaya tepki göstermişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, terörle mücadele kapsamında ABD’nin PYD ve YPG terör örgütlerine silah desteğini hemen kesmesini istediği belirtilmişti. Görüşmenin son bulmasından sonra ABD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan görüşmenin içeriği yansıtmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kaynaklarından verilen bilgilerde, Trump’ın OHAL’e hiçbir şekilde değinmediği aktarıldı.