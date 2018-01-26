﻿ Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gönülleri Fetheden Hareket! Kanser Olan Ünlü İsim İçin Devreye Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gönülleri Fetheden Hareket! Kanser Olan Ünlü İsim İçin Devreye Girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce kanser teşhisi konan ve hastanede tedavisi süren ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş’ın ameliyat masrafları için hastaneyle görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gönülleri Fetheden Hareket! Kanser Olan Ünlü İsim İçin Devreye Girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gönülleri Fetheden Hareket! Kanser Olan Ünlü İsim İçin Devreye Girdi Tarih: 2018-01-26 Saat: 01:40:17
Güncelleme : 2018-01-26 01:40:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce kanser teşhisi konan ve hastanede tedavisi süren ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş’ın ameliyat masrafları için hastaneyle görüştü.

Kısa bir süre önce kalın bağırsağından başlayarak karaciğerine sıçrayan kanser nedeiyle hastanede tedavi görmeye başlayan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hafiftaş’ın tedavi gördüğü hastaneyi arayarak ameliyat masrafları için talimat verdi.

HASTANEYE TALİMAT VERDİ

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının yorumcusu ve gazeteci Ali Eyüpoğlu, Nuray Hafiftaş ile ilgili hiç bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Hastanede tedavi gören Hafiftaş’ın Bağ-Kur tarafından hastane masraflarının bir kısmının karşılandığını belirten Eyüpoğlu, özel hastanelerde gerçekleştirilen ameliyatlarda birçok şeyin ciddi masraflar istediğini söyledi. Hastalığın ilk başlarında giderleri Abdülkadir Aksu’nun karşıladığını söyleyen Eyüpoğlu, tedavinin geri kalan kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İbrahim Kalın aracılığıyla hastaneyi aradığı ve Nuray Hafitaş için ‘Bizim hastamız ve şu anda devlet elinde’ dediği öğrenildi. 

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan’ın Çıldır ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini İstanbul Taksim’de bir okulda alan Hafiftaş’ın üniversite eğitimini İTÜ Devlet Konservatuarı’nda almış ve aynı yıllarda İstanbul Radyosu’nda sözleşmeli olarak 4 yıl çalışmıştır. Uzun yıllar boyunca birçok bir çok albüme imzasını atan Nuray Hafiftaş’ın 100’ü aşkın söz ve bestesi kendine aittir.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com 

 

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