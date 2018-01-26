İstanbul’da yaşanan olay şaşkınlık yarattı. 21 yaşındaki Buse Şule Faris, kocasını terk ederek 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş ile birlikte kaçtı. Karısının bıraktığı notu okuyan koca Ahmet Faris, evdeki para ve kredi kartının da kayıp olduğunu söyledi.

İstanbul’da yaşanan olay, eşi benzeri daha önce görülmemiş cinsten. Buse isimli genç anne, 3 gün önce kocasını bırakıp görümcesi ile birlikte kaçtı. Kızı Buse’ye ulaşamayan Bahriye Dalgıç isimli kadın, kızının evine gitti. Kadın evde, " Anne biz gidiyoruz, bizi aramayın, peşimize düşmeyin" şeklinde bir not buldu.

EVDEKİ PARALARI ALMIŞLAR

Show TV'de yer alan habere göre; Hemen telefonla kızını arayan Dalgıç, sosyal medya hesabını da kapatan kızına ulaşamadı. Daha sonra genç kadının 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş ile kaçtığı anlaşıldı. İki genç kadın para, altın ve kredi kartlarını da alarak kayıplara karıştı.

PARA VE KREDİ KARTLARINI DA ALIP GİTMİŞLER

Aile, notu okuduktan sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Anne, Show habere yaptığı açıklamada, kızına dönmesi çağrısında bulundu ve çocukların çok sağladığını söyledi. Kızının canına kıyılmasından korktuğunu söyleyen anne, kızının bulunması için yardım istedi.

KOCA, KARISININ KIZ KARDEŞİ İLE KAÇTIĞINI DUYUNCA ŞOK OLDU

Talihsiz eş Ahmet Faris, karısının kız kardeşi ile kaçmasının kız kardeşinin sorunlarından kaynaklandığını belirterek, eşi ile hiçbir sorunu olmadığını, fakat buna rağmen eşinin gittiğini söyledi.