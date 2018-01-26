Arda Turan ile uzun süreden beri bir dargın bir barışık ilişki yaşamaya devam eden sosyetik güzel Aslıhan Doğan, bugün yeniden gündeme. Magazin basınına bu defa Arda Turan ile imam nikahı yaptığı iddiası ile konu olan Aslıhan Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. İşte, Aslıhan Doğan hakkında merak edilenler…

Arda Turan ile bir dargın bir barışık ilişkisi yıllardır süre Aslıhan Doğan kimdir sorusu bugün daha çok sorulmaya başlandı. Çünkü Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın dini nikah kıydıkları iddiası magazin gündemini çalkaladı. Peki, Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın dini nikah kıydı mı? Aslıhan Doğan kimdir, kaç yaşında…

ALIHAN DOĞAN VE ARDA TURAN DİNİ NİKAH MI KIYDI

Magazin basınına bomba gibi düşen iddia, Akşam Life'da yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’ın uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile imam nikahı yaptığı iddia edildi. Çift, Arda Turan’ın çapkınlıkları nedeniyle bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerine devam ediyordu. Son ayrılığın ardından, Aslıhan Doğan’ın sadece evlilik şartı ile barışmayı kabul ettiği iddia edilmişti. Çiftin bu gelişmeyi şimdilik sadece yakın çevreleri ile paylaştıkları ve bu yaz da sade bir düğünle dünya evine girecekleri iddia edildi.

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İşadamı Sabri Doğan’ın kızı olan Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 yılında dünyaya gelmiş ve Yay Burcu’dur. Uzun süreden bu yana Arda Turan ile ilişki yaşayan Aslıhan Doğan, daha önce de Hakan Kosif'le yaşadığı ilişki ile gündeme gelmiş ve aldatılınca ilişkisini noktalamıştı.