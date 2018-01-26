Sevgilisi olan İngiliz Kız, başka bir erkekle birlikte olduğu erkekle çektirdiği fotoğrafları, arkadaşı yerine yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Yaptığı hata nedeniyle bunalıma giren kız, intihar etti.

İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Charlotte Guy, sevgilisi olmasına rağmen başka bir erkekle birlikte oldu. Yatakta başka bir erkekle çekilen fotoğraflarını bir kız arkadaşına göndermek isteyen genç kız, yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Bu olay sonunda bunalıma giren genç kız, intihar etti.

ZATEN İLİŞKİLERİ YOLUNDA GİTMİYORDU

Genç kız, 20 yaşındaki Jack Hurst ile son dönemlerde zaten iyi gitmeyen ilişkileri üzerine bir de bu hatanın gelmesi üzerine "Seni seviyorum, benden nefret ettiğini bilmek yeter. Hoşçakal, beni affet" şeklinde bir mesaj attı. İntiharın ardından açıklama yapan genç adam ise sevgilisine güvenmediğini ve son zamanlarda bu olayın dışında da ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

FOTOĞRAFIN HEMEN ARDINDAN CANINA KIYDI

20 yaşındaki Jack Hurst, intihar eden kız arkadaşı Charlotte’nin o gece geç saatlerde kendisine mesaj attığını ve konuşmak istediğini, ancak kendisinin meşgul olduğunu söyleyerek reddettiğini anlattı. Bu mesajlaşmadan birkaç saat sonra genç kız, bir arkadaşına göndereceği mesajı yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Yatakta başka bir erkekle birlikte fotoğrafını sevgilisine gönderen genç kız, daha sonra yanlışlıkla olduğunu söyleyip özür diledi ve durumu açıklamak için buluşmak istedi. Jack, bu teklifi kabul etmeyince genç kız veda mesajı göndererek intihar etti.

YÜKSEK DOZ UYUŞTURUCU VE ALKOL ALDI

Kızın bu mesajı üzerine sevgilisi korkarak onu aradı ancak telefon açılmayınca durumu polise bildirdi. Fakat genç kız çoktan yüksek dozda kokain ve alkol alarak hayatına sın vermişti. Manchester'dak St John Rigby College'ın yakınlarında cesedi bulunan genç kızın ailesi, daha önce de kendisine zarar vermeye çalıştığını söyledi.