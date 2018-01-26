Terör örgütü YPG’nin işgali altında bulunan Afrin’den bugün Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roket ateşlendi. Sivilleri hedef almaya devam eden teröristlerin ateşlediği roket boş alana düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afrin’de Mehmetçik’in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen YPG, sınırda bulunan il ve ilçelerdeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bugün, Afrin'deki teröristler tarafından ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş bir alana düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde yürütülen Zeytin Dalı Harekat’ında iyice köşeye sıkışan teröristler, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bugün yine Afrin’den ateşlenen roket, Hatay Reyhanlı’da Mustafa Kemal Mahallesi pazar yerinin yakınlarındaki boş alana düştü. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye aracı sevk edildi.