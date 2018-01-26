﻿ Son Dakika! Teröristlerin Afrin'den Ateşlediği Roket Reyhanlı'ya Düştü, Ölen ya da Yaralanan Var Mı?

Son Dakika! Teröristlerin Afrin'den Ateşlediği Roket Reyhanlı'ya Düştü, Ölen ya da Yaralanan Var Mı?

Terör örgütü YPG’nin işgali altında bulunan Afrin’den bugün Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roket ateşlendi. Sivilleri hedef almaya devam eden teröristlerin ateşlediği roket boş alana düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Teröristlerin Afrin'den Ateşlediği Roket Reyhanlı'ya Düştü, Ölen ya da Yaralanan Var Mı?
Son Dakika! Teröristlerin Afrin'den Ateşlediği Roket Reyhanlı'ya Düştü, Ölen ya da Yaralanan Var Mı?
Son Dakika! Teröristlerin Afrin'den Ateşlediği Roket Reyhanlı'ya Düştü, Ölen ya da Yaralanan Var Mı? Tarih: 2018-01-26 Saat: 15:32:21
Güncelleme : 2018-01-26 15:32:21

Terör örgütü YPG’nin işgali altında bulunan Afrin’den bugün Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roket ateşlendi. Sivilleri hedef almaya devam eden teröristlerin ateşlediği roket boş alana düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afrin’de Mehmetçik’in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen YPG, sınırda bulunan il ve ilçelerdeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bugün, Afrin'deki teröristler tarafından ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş bir alana düştü. 

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde yürütülen Zeytin Dalı Harekat’ında iyice köşeye sıkışan teröristler, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bugün yine Afrin’den ateşlenen roket, Hatay Reyhanlı’da Mustafa Kemal Mahallesi pazar yerinin yakınlarındaki boş alana düştü. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye aracı sevk edildi. 

 

son dakika afrin hatay reyhanlı son dakika haberi roket
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!