Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için Kadıköy’de toplanan bir grup, kendilerine tepki gösteren 3 vatandaşa saldırdı. Özel Harekat polisinin de katıldığı operasyonla, 3 vatandaşı tekme tokat döven 5 saldırgan yakalandı.

Kadıköy'de "Zeytin Dalı" harekatını protesto etmek için toplanan bir grup, kendilerine tepki gösteren vatandaşlara saldırdı. Terörle Mücadele polisi, olayla ilgili başlattığı soruşturmada, 5 saldırganı yakaladı. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİRLER

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde bulunan terör örgütlerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı" harekatını protesto etmek için sosyal medya üzerinden örgütlenen ve 21 Ocak Pazar günü Kadıköy’de eylem için toplanan gruba tepki gösteren 3 kişi, grup içerisinde bulunan 5 saldırgan tarafından kafede tekme tokat dövüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, hemen devreye girerek 3 vatandaşı darp eden Y.Y., A.T.T., M.Y., B.A. ve A.S. adlı 5 saldırganı özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakaladı.

KAFEDE OTURDUKLARI SIRADA DÖVDÜLER

Kadıköy’de bir kafede oturan 3 gencin terör yandaşları tarafından dövülmesi, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, 3 gencin kafede oturup sohbet ettiği, eylemcilerin de bir süre sonra yanlarına gelerek gençlerle tartıştıkları ve ardından da gençlere saldırdıkları görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlara yönelik operasyonlar da sürüyor. DKP/BÖG adlı örgüte mensup U.B.Ç., ve A.E.E. adlı 2 zanlı sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alındı.