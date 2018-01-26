Bolu’da ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen 48 yaşındaki Yusuf Türk, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 4 gündür her yerde aranıyordu. Herkesin bulmak için seferber olduğu adamın, karısına küstüğü ve samanlıkta saklanarak aramaları gizlice izlediği öğrenildi.

Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde ailesi tarafından kayıp olduğu iddia edilen 48 yaşındaki Yusuf Türk bulundu. İhbar üzerine AFAD, Jandarma ve köylülerin bulmak için seferber olduğu Yusuf Türk’ün karısına küstüğü ve komşusunun samanlığında saklandığı öğrenildi.

EVDEN ÇIKIP DÖNMEYİNCE İHBARDA BULUNDULAR

Bolu'nun Mudurnu İlçesi Çavuşlar çiftliği Köyü'nde yaşanan ilginç olayda, 4 çocuk babası Yusuf Türk ailesi ile birlikte yaşadığı evinden Cumartesi günü ayrıldı ve bir daha da geri dönmedi. Yakınları aramalarına rağmen ulaşamadıkları Türk’ün kayıl olduğunu düşünerek kayıp ihbarında bulundu. Hemen harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, köyde ve yakın bölgelerde arama yaptı.

BİR İZE RASTLANMADI

Türk, 4 gün boyunca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve köylülerin katıldığı çalışmalarla her yerde arandı, ancak bir iz bulunamayınca çalışmalara son verildi.

SAMANLIKTA SAKLANIYORMUŞ

Arama çalışmaları sona erdikten sonra köylüler Yusuf Türk’ü köydeki çeşmeden su içerken görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Türk’e 4 gündür nerede olduğunu sordu. Türk ise bu soruya, "Evdekilerle tartıştık. Eşimle kavga ettik. Ben de onlara kızarak evden çıkıp komşumun samanlığına saklandım. Beni merak etmelerini istedim. Beni ararlarken de samanlıktan onları izledim" yanıtını verdi.