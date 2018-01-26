Hatay'ın Kırıkhan ilçesine, bu akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca Suriye tarafından ateşlenen 2 roket düştü. İlçe ayağa kalkarken, yetkililer vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Zeytin Dalı Harekatı tüm hızı ile devam ederken, Suriye tarafından PKK/PYD mensuplarınca ateşlenen 2 roket Hatay’ın Kırıkhan ilçesine düştü.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Suriye’de bulunan terör örgütü PKK/PYD tarafından ateşlenen 2 roket, Yalankoz Mahallesi yakınlarına düştü. Roketlerin tarlaya isabet ettiği öğrenilirken, birinin parçaları çevrede bulunan evlere isabet ederek zarar görmelerine neden oldu. Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri incelemelerde bulunurken, anonsla vatandaşlar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.