Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın son yayınlanan bölümümde Aylin’in vurulması izleyenlerin kafalarını karıştırdı. Dizideki rolü ve karakteriyle izleyicinin kalbini fetheden Aylin, diziden ayrılacak mı? Aylin başka bir diziye mi dahil olacak? İşte detaylar…

Kanal D ekranlarında uzun bir dönemdir yayınlanan Arka Sokaklar, yıllar geçmesine rağmen büyük bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin son yayınlanan bölümünde sevilen karakterlerden Aylin’in bir operasyon sırasında aldığı kurşun darbeleriyle yere serilmesi akıllara Aylin diziden ayrılacak mı sorularını getirdi.

ARKA SOKAKLAR 466. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin, hamile olan kardeşi Melda’yı kendi evine getirir ancak Melda’nın o evde durmaya niyeti yoktur. Erdal’ı arayarak yerini söyleyen Melda, Erdal ile birlikte ormanlık bir alanda bulunan eve gider. Selin ise kardeşinin kendi isteği ile Erdal’ın yanında gitmesine hiçbir anlam veremez. Ekip ise Erdal’ı yakalamak için plan yapar. Melda’nın doğuracağı bebeği satacağı düşüncesine kapılan ekip bebek tacirliği yapan adamın evini bularak buraya baskın düzenlerler. Bebek tacirliği yapan adam ise ölüm korkusuna kapılır ve ekip ile işbirliği yapma kararı alır. Erdal ile bir görüşme ayarlayan adam Melda’nın doğuracağı bebeği alacağını söyleyerek planı başlatır. Melda’nın doğurduğu bebeği alarak kaçan Erdal’ın peşine ekip ve Selin düşer. Hunharca bir kovalamaca yaşanırken Aylin bir operasyon sırasında aldığı kurşun darbeleriyle yere serilir.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com