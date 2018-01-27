İstanbul'da 4 genç kıza zorla fuhuş yaptıran çete İstanbul polisi tarafından çökertildi. Üniversiteli kızın çeteden kurtulduktan sonra anlattıkları adeta kan dondurdu. Genç kız, çetenin kendisini silah zoru ile 10 günde 150 kişiye sattığını, ilişki başına 200 TL alıp kendisine de 20 TL verdiklerini söyledi.

Bahçelievler Şirinevler'de, bir fuhuş çetesinin çocuk yaştaki kızları fuhuşa zorladığı ihbarı üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ PAZARLIK YAPTI

Polis ekipleri çete üyelerinin internet üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını belirleyerek, bu yolla iletişime geçti. Çete ile irtibata giren polis, seri numarası alınmış paralarla Şirinevler'deki adrese gidip pazarlık yaptı.

SAAT 200 TL’YE ANLAŞTILAR

Çete üyeleri, müşteri sandıkları polislerden, kadınlarla bir saatlik ilişki için 200 TL istedi. Polisler de seri numaraları alınmış paralarla ödemeyi yaptı. Suçüstü yapılan çete üyeleri Ömer Ç., Şeyhmuz A. ve Barış E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 GÜNDE 150 KİŞİYE SATTILAR

Çeteden kurtarılan kızlardan üniversite öğrencisi Türkmenistanlı El. çetenin kendilerini silah zoru ile tuttuğunu ve 10 günde 150 kişiye sattığını söyledi. Bebek bakıcılığı yapmak için Türkiye’ye geldiğini söyleyen genç kız, telefonda görüştüğü kadın tarafından bu adrese yönlendirildiğini, ama kendisini silahlı adamların karşıladığını söyledi. Fuhuş yapmak istemediğini ama adamların silah zoru ile kendisini sattığını söyleyen genç kız, çetenin ilişki başına 200 TL aldığını, kendisine ise 20 TL verdiklerini söyledi. Operasyonda aynı zamanda çetenin fuhuşa zorladığı Ş.Ç. ile UgandalI R.N. ve N.A. da kurtarıldı.