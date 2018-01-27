Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın terör örgütü YPG'ye silah vermeyeceklerini teyit etmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bu konuda ABD’den söylem değil, somut adım beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görüşmesini değerlendiren, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda ABD’nin artık somut adım atması gerektiğini dile getirdi. Kalın ile görüşmeleri sırasında McMaster'ın Trump'ın sözlerini teyit ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, artık somut bir adım atılması gerektiğini dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirdi. Gazetecilerin operasyonun ne zaman biteceğini sorması üzerine Çavuşoğlu, "Terörle mücadele ederseniz teröristler bitene kadar mücadeleye devam edersiniz" yanıtını verdi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın son olmayacağının, buradan sonra Münbiç’te de bir operasyon düşünüldüğünün sinyalini vermişti.