İstanbul Kadıköy'de bir genç kız yolda yürüdüğü sırada ne olduğunu bile anlayamadan tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları o akıl almaz saldırı sırasında kayıttaydı.

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kız sokak ortasında yürürken, yumruklu saldırıya uğradı. Genç kız ne olduğunu bile anlayamadan tanımadığı kişinin saldırısına uğrarken, o anları güvenlik kameraları kaydetti.

KALDIRIMDA ÖYLECE YÜRÜRKEN SALDIRDI

Dün sabah saatlerinde Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G.K. kaldırımda yürüdüğü sırada karşısından gelen ve hiç tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Genç kız olayın şoku ile kendisine saldıran kişiye sadece 'Ne yapıyorsun" diye bağırabildi. Pişkin saldırgan ise sanki hiçbir şey olmamış gibi arkasına bile bakmadan oradan uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralanan genç kızın yardımına koşarken, genç kız babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu. Saldırgan, polis tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen saldırgan, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaydan sonra açıklama yapan 17 yaşındaki B.G.K ise olay günü kaldırımda yürüdüğünü, adamın birinin karşıdan gelerek kendisine vurduğunu söyledi. Genç kızın annesi Mehtap K. ise kızının bu olay nedeniyle büyük korku yaşadığını, kendilerinin de çok korktuğunu belirterek, saldırganın yakalanmasının önemli olduğunu ve neyse ki yakalandığını söyledi.