İngiltere’de öğretmen olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Emma Phillips ve erkek arkadaşı Lee Miller'ın fantezisi kötü bitti. Erkek arkadaşı tarafından makatına sokulan cinsel ilişki oyuncağını çıkaramayan karın, hastaneye gitmek zorunda kaldı.

29 yaşındaki Emma Phillips ve partneri Lee Miller o gece güzel bir ilişki için bir araya gelmişti. Ancak, gecenin sonu çift için kabusa döndü.

VİBRATÖRÜ ÇIKARAMADILAR

Küçük bir kızı olan genç kadın, kızını annesine göndererek sevgilisi ile zaman geçirmek istedi. Ateşli başlayan gecenin sonunda genç öğretmen adeta kabusu yaşadı. Çift, güzel bir akşam yemeği yiyip içki içtikten sonra romantik anları için yatak odasına gitti. Lee Miller, yatakta küçük oyunlar oynamak isteyince ise olanlar oldu. Sevgilisinin makatına 17 santimlik bir cinsel ilişki oyuncağı sokan Lee Miller, genç kadının makatından oyuncağı çıkaramadı. Genç Kadın yaşananları şaka zannederken, oyuncak makatının içinde kalmıştı.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Evde vibratörü çıkartmak için her yolu deneyen Phillips, ne yaptıysa başaramadı ve soluğu hastanede aldı. Çok içki içtikleri için eve ambulans çağırmak zorunda kalan çift, utana sıkıla hastaneye gitti. Hastanede çekilen röntgen sonucunda doktorlar, genç kadının makatında kalan cinsel ilişki oyuncağını operasyonla çıkarmaya karar verdi. Ameliyatın ardından Emma, çıkarılan vibratörü hatıra olarak sakladığını söyledi.