Bayburt'ta günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle dağdaki kurtlar aç kalarak şehir merkezine indi. Vatandaşlar, araçların arasında gezinerek yiyecek arayan kurtları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Bayburt'ta son günlerde etkisini devam ettiren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsü şehir merkezine indi. Kent merkezinde bir apartmanın önüne kadar gelen ve yiyecek arayan kurtları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

KAR NEDENİYLE YİYECEK BULAMIYORLAR

Soğuk ve kar yağışı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmaya devam ediyor. Bölgenin en soğuk illerinden biri olan Bayburt’ta soğuk hava vatandaşları olduğu kadar vahşi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde hala devam eden kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar kent merkezine yiyecek aramak için indi.

VATANDAŞLAR AÇ KURTLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bayburt’ta işinden eve dönerken kurtları fark eden kafeterya işletmecisi İsa Siyer, önce köpek zannettiği hayvanın kurt olduğunu anlayan vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Apartmanın önünde bir süre dolaşan ve yiyecek arayan kurdun rahat hareketleri de dikkat çekti. Bir süre bu şekilde dolaşan kurt, daha sonra uzaklaştı.