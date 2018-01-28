Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin bildirisine imza atanlara sert çıktı. Bildiriyi imzalayanlara hainler diye seslenen Erdoğan, Gencecik yaşta Aybüke öğretmen şehit edilirken, neden seslerinin çıkmadığını sordu.

Ak Parti Çorum İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili aralarında eski milletvekili, bakan, yazar, yönetmen, gazeteci, senarist, oyuncu gibi mesleklerden 170 kişinin bulunduğu "Savaşı durdurun, PKK ile anlaşın" bildirisine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, bildiriyi imzalayanlara seslenerek, "Be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyosunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.

ÇORUM’DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum’da kendisini dinlemeye gelen partili ve vatandaşlara seslenerek, salonun içinde ve dışında bulunan vatandaşlara selamlarını iletti. 15 Temmuz gecesi şehit olan Erol Olçok ve yiğit evladı Abdullah Olçok’un Çorumlu olduğunu hatırlatan Erdoğan, o gece gözlerini kırpmadan ok gibi ileri atladıklarını söyledi.

AFRİN OPERASYONU

Afrin Operasyonu’nun tüm hızı ile sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ve ÖSO’dan toplam 20 şehidin olduğunu hatırlatarak şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Bu sabah komutan ile görüştüğünü belirten Erdoğan, hedefin Burseya tepesini almak olduğunu, oranın da düşmek üzere olduğunu söyledi. Bu sabah itibari ile toplam 484 teröristin öldürüldüğünü söyleyen Erdoğan, Bureysa Dağı alındıktan sonra Mehmetçiğin daha emin adımlarla yoluna devam edeceğini söyledi.

AFRİN BİLDİRİSİNİ İMZALAYANLARA SESLENDİ

Afrin bildisrisi hazırlayarak imzalayan 170 kişiye de Hainler diye seslenen Erdoğan, zamanında polisin askerin ailelerinin gözü önünde şehit edilmesine, genç Aybüke öğretmenin şehit olmasına kimsenin sesinin çıkmadığını söyledi ve “o zaman vicdanınız neredeydi” diye sordu.