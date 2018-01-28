Terör Propagandası yapmak suçlaması ile daha önce yargılanan ve hapis cezası alan futbolcu Deniz Naki, son yaptığı paylaşımla TSK'nın operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek verdi. Herkesi teröre destek olmak için sokağa çağıran Deniz Naki’ye sosyal medyadan da tepki yağdı.

Amedspor'da forma giyen Deniz Naki son paylaşımı ile yine bir skandala imza attı. Daha önce de Terör Propagandası yapmak suçundan yargılanan Deniz Naki, şimdi de TSK’nın operasyon düzenlediği Afrin'deki YPG'li teröristlere destek verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi davet eden Naki’nin bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

TWİTTER KULLANICILARI AYAĞA KALKTI

Deniz Naki’nin bu açıklamalarının ardından, Twitter kullanıcıları hemen tepki göstermeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutulan 28 yaşındaki futbolcu, paylaşımını kaldırmadı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPMAKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

28 yaşındaki futbolcu Deniz Naki, geçtiğimiz yıllarda Güneydoğu’da düzenlenen hendek operasyonu sırasında da sahaya terörü destekleyen pankart ile çıkmış, sosyal medyadan da benzer paylaşımlarda bulunuştu. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan Naki, Terör Propagandası yapmak suçlaması ile yargılandığı davadan hapis cezası almış, cezası ertelenmişti.