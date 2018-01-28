YPG’li teröristler tarafından Afrin’den ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Bir roket boş araziye isabet ederken, diğeri ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Teröristlerin yine sivilleri hedef aldığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Terör örgütü YPG-PYD tarafından ateşlenen 2 roket yine sivilleri hedef aldı. Afrin’den ateşlenen 2 roketten biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş araziye, diğeri ise bir evin duvarına isabet etti.

ROKETLERİN DÜŞTÜĞÜ NOKTALARDA İNCELEME SÜRÜYOR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına ve boş araziye düşen iki roketin ardından, güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ROKETİN İSABET ETTİĞİ EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Teröristlerin saldırısında roketin isabet ettiği evde ise maddi hasar meydana geldi. Polis ve AFAD ekiplerinin evde incelemeleri devam ediyor.