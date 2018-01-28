Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için İstanbul Zeytinburnu'nda yürüyüş yapan bir grup ülkücüye ateş açıldı. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna destek için yürüyüş yapan Osmanlı Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek'in de aralarında bulunduğu gruba ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin kadın, birinin de çocuk olduğu öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

AFRİN OPERASYONUNA DESTEK İÇİN YÜRÜYORLARDI

Zeytinburnu’nda bu akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında görevli olan Mehmetçiklere moral ve destek vermek için yürüyüşe geçen ülkücü gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Osmanlı Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek'in husumetli olduğu kişi ya da kişilerin düzenlediği iddia edildi.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUK DA VAR

Vatandaşlar, silah sesleri üzerine büyük panik yaşayıp sağa sola kaçışırken, saldırıda 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Polisler de olay yerine gelerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOCUĞUN YARASINI TÜRK BAYRAĞI İLE SARDILAR

Olayda bacağından yaralanan çocuğun bir iş yerinin önünde oturarak yardım beklediği görülürken, vatandaşlar silah seslerinin kesilmesinin ardından çocuğun yanına gelerek yarasını Türk Bayrağı ile sarmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.