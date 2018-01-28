Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak paylaşılan Zeytin Dalı operasyonuna destek veren duygusal bir paylaşım yapan Cüneyt Arkın herkesi gözyaşlarına boğdu.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna duygusal bir destek geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandıran Cüneyt Arkın, operasyona karşı çıkan ünlülerin aksine paylaştığı mesajla herkesten tam destek aldı.

‘SENİ NERDE GÖRSEM AĞLIYORUM MEHMETÇİK’

Ünlü sanatçının oğlu Murat Arkın, babasının Afrin’de teröristlerle çatışan Mehmetçikler için verdiği desteği sosyal medya hesabı Instagram’dan video şeklinde paylaştı. Mehmetçiklere hitap eden sözleriyle herkesi duygulandıran Cüneyt Arkın, Aslanlarım diye söze başladığı paylaşımında askerlerin yaptıkları fedakarlıkları ve ne kadar zorlu bir görevi üstlendiklerini yazdı. Duygularını satır satır işleyen Arkın, Mehmetçiklerin Vatan ve Millet aşkı için kendilerini attıkları bu zorlu görevin kendisini ne kadar duygulandırdığını sözlerinde anlattı. ‘Ağlıyorum Mehmetçik, ağlıyorum. Seni nerde görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun.’ ifadeleriyle gözlerden yaşlar süzülmesine neden oldu. Ülke sevgisini her zaman her yerde dile getiren ünlü oyuncu bu sözleriyle de hem sanatçı hem de insansı kişiliğini bir kez daha ortaya koyarken duygusal paylaşımıyla bir kez daha gönüllerde ayrı bir yer edindi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com