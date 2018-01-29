Altın fiyatları hem vatandaşlar, hem de yatırımcılar tarafından çok merak ediliyor ve sürekli aranıyor. Bugün Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları gündemden etkileniyor mu? Altının gram fiyatında artış olacak mı? 29 Ocak 2018 Çeyrek Altın kaç lira? Bugün gram altın ne kadar? 29.01.2018 Kapalıçarşı Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın piyasasında son durum haberimizin devamında…

Yatırım olarak da hediyelik olarak da çok tercih edilen altın, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Son günlerde, siyasi gelişmelerin, gündemdeki konuların da etkisi ile hızlı bir yükselişe geçen altın, şimdi durağan seyretmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 29 Ocak 2018 güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bütün soruların yanıtları…

BUGÜN ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün 162,93 lira alış, 162,98 lira satış olarak gerçekleşti. Kapalıçarşı’da çeyrek altın ise 260,72 liradan alınıyor ve 267,24 liradan satılıyor. Bugün yarım altın ise 521,45 TL alış, 534,48 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. 29 Ocak 2018 Cumhuriyet altını fiyatları ise 1.079,16 lira alış, 1.095,46 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

YATIRIM UZMANLARI ALTIN HAKKINDA NE DİYOR?

Altın, Afrin Zeytin Dalı harekâtının ve siyasi gelişmelerin de etkisi ile son dönemlerde yükselmeye başlamıştı. Yatırım uzmanlarına göre, altının bu hızlı yükselişi sona erdi. Altın bir süre daha durağan seyrine devam edecek.