Afrin’deki terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 9. gününde teröristlerin elinden alınan Burseya Dağı’ndan yeni görüntüler geldi. Görüntülerde onlarca özel kuvvetler askerinin orada olduğu görülüyor. Ayrıca canlı yakalanan teröristler de video kaydında bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekartı'nın 9'uncu gününde yani dün, YPG'li teröristlerden Burseya Dağı'nı almıştı. Stratejik öneme sahip olan bu dağda çekilen son görüntüler ortaya çıktı. Yayınlanan video kayıtlarında Türk Özel Kuvvetler askerleri de görülüyor. Ayrıca video kaydının sonunda sağ yakalanan teröristler de yer alıyor.

TESLİM OLURKEN AĞLADILAR

Burseya Dağı’nda yaşanan çatışmaların ardından Türk ve ÖSO askerlerine teslim olan PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Yayınlanan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

TSK AÇIKLADI: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 597

TSK, bu sabah saat 10.30 itibari ile bir açıklama yaparak bugün itibari ile etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğunu duyurdu. Ayrıca TSK’dan yapılan açıklamada, 25 uçakla 44 hedefin imha edildiği belirtildi.

2 TERÖRİST SINIR KARAKOLUNA ATEŞ AÇTI

Diğer yandan bu sabah saatlerinde Suriye tarafından YPG'li teröristler, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna taciz ateşi açtı. Sınır karakolundaki askerler açılan ateşe anında karşılık verirken, tank ve obüslerin karşı saldırısında iki terörist öldürüldü.

TÜRK JETLERİ VE ATAK’LAR GECE BOYU BOMBA YAĞDIRDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, gece boyunca ATAK helikopterleri ve Türk jetleri tarafından terör hedefleri bombalandı.

DÜNYA KULEYE DİKİLEN TÜRK BAYRAĞI’NI GÖRDÜ

Dün YPG’li teröristlerin elinden alınan Burseya Dağı’na dikilen Türk Bayrağı da ajanslar tarafından dünyaya servis edildi.