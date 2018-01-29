İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, başına 1.5 milyon lira ödül konulan ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu Demet Taşar’ın da içlerinde bulunduğu toplamda 28 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22-29 Ocak haftasında gerçekleştirilen terör operasyonlarında son bir hafta içerisinde aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Demet Taşar’ın da yer aldığı toplamda 28 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YARDIM VE YATAKLIKTAN GÖZALTI

Öte yandan yapılan operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1166 kişide güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 623'ü FETÖ, 450'si PKK, 59'u DEAŞ ve34'ü aşırı sol parti üyesi olduğu belirlendi.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDALARINA GÖZALTI

Aynı zamanda yine Dışişleri Bakanlığı..2ndan yapılan açıklamada, hızla devam etmekte olan Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 311 kişi de gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapan, terör örgütlerini öven, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve toplumun can güvenliğine kast eden kişiler için toplamda 571 sosyal medya hesabı ile çalışma yapılarak 208 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi aktarıldı.