Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil hakkında, Gülben Ergen aleyhine yorum yaptığı gerekçesi ile mahkeme tarafından 3 gün zorlama hapsine karar verilmişti. Bugün Star Tv’de yayınlanan programı Duymayan Kalmasın’da Cengiz Semercioğlu ile birlikte yayın yapan Seren Serengil, yayının ardından cezaevine girecek.

Gülben Ergen hakkında tedbir kararı olmasına rağmen canlı yayında yorum yapan Seren Serengil’e mahkeme 3 gün tazyik hapsi cezası vermişti. Bu cezayı çekmek için bugün yayının ardından Cezaevine girecek olan Seren Serengil’e partneri Cengiz Semercioğlu ve Duymayan Kalmasın ekibi “Aldırma Gönül Aldırma” şarkısı ile veda etti. Seren Serengil, canlı yayın sonunda duygusal anlar yaşadı.

CEZAEVİNDE 3 GÜN KALACAK

Duymayan Kalmasın yorumcusu Seren Serengil, hakkında verilen zorlama hapsi cezasını çekmek için bugün cezaevine girecek ve 3 gün kaldıktan sonra tahliye edilecek. Seren Serengil’in yerine 3 gün boyunca programda yakın arkadaşı Demet Akalın yorumculuk yapacak. Gülben Ergen hakkında daha önce yayın yapan Serengil’e bu konuda konuşmaması için tedbir kararı getirilmiş, ancak Serengil hem canlı yayında hem de sosyal medya hesabında konu hakkında yorum yapmaya devam edince de Gülben Ergen’in talebi üzerine mahkeme 3 gün zorlama hapsi kararı vermişti.