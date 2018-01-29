﻿ CHP'de Başkanlık Yarışı Kızışıyor! Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Bir Rakip Daha Çıktı

CHP'de Başkanlık Yarışı Kızışıyor! Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Bir Rakip Daha Çıktı

CHP’de bu hafta sonu yapılacak olan 36. CHP Olağan Kurultayında yarış kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bir rakip daha çıktı. Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.

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CHP'de Başkanlık Yarışı Kızışıyor! Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Bir Rakip Daha Çıktı
CHP'de Başkanlık Yarışı Kızışıyor! Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Bir Rakip Daha Çıktı Tarih: 2018-01-29 Saat: 14:11:45
Güncelleme : 2018-01-29 14:11:45

CHP’de bu hafta sonu yapılacak olan 36. CHP Olağan Kurultayında yarış kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bir rakip daha çıktı. Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Kılıçdaroğlu'na rakip oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler iyice karıştı. Bu hafta sonu yapılacak olan CHP genel başkanlık seçimi öncesinde bir isim daha aday oldu. CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi olduğunu açıkladı. 

ADAY SAYISI 4’E ÇIKTI
Bu hafta sonu Ana muhalefet partisinde yapılacak olan Genel Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak yeni bir isim daha çıktı. Daha önce Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce adaylıklarını açıklamıştı. Bugün de eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu genel başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından CHP’de genel bakan adaylarının sayısı 4’e yükseldi. 

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN 120 İMZA GEREKİYOR
CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, kurultayda genel başkanlık seçimi adayı olabilmek için bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzasını almak gerekiyor. 

 

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