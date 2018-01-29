Yemekteyiz 29 Ocak 2018 Yeni Bölümde Haftanın yeni yarışmacıları ile bugün ekranlara geliyor. Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile hafta içi her gün TV 8 ekranlarında olan yarışmada bu hafta yine 5 yeni yarışmacı yarışacak. Haftanın finalinde birinci olabilmek içim yarışacak olan yeni yarışmacılar kimler? Bugün Yemekteyiz 29 Ocak 2018 Yeni Bölümde kim yarışacak? Yemekteyiz 29 Ocak Günün Puanlaması nasıl oldu?

TV8’in fenomen yarışması Yemekteyiz 29.01.2018 yeni bölümde bu hafta yeni yarışmacılar yer alıyor. Haftanın ilk gününde yarışacak olan yarışmacı kim? Bu hafta Yemekteyiz’de neler yaşanacak? Yemekteyiz 29 Ocak 2018 Yeni Bölümde Haftanın Yeni Yarışmacıları Kimler olacak? Bugün yarışacak olan yarışmacı kim ve kaç puan alacak? İşte fenomen yarışma hakkında merak edilen her şey…

YEMEKTEYİZ 29 OCAK 2018 HAFTANIN YENİ YARIŞMACILARI

Yemekteyiz 29 Ocak 2018 yeni haftanın yarışmacılarını tanımaya başlayalım. Haftanın ilk gününde yarışacak olan Hakan Bey. Finans müdürü olan Hakan Tuna 30 yaşında, bekar ve yalnız yaşıyor.

Haftanın ikinci gümünde yarışacak olan Esra Dizer, evli ve 1 oğlu var, şu an çalışmıyor.

Çarşamba günü yarışacak olan Serkan Durgun, 35 yaşında bekar ve yalnız yaşıyor.

Haftanın 4. gününde Vasfiye Yılmaz yarışacak. Bekar olan Vasfiye hanım ailesi ile birlikte yarışıyor.

Yemekteyiz haftanın finalinde Meltem Alan Taşbaş yarışacak. Aşçı olan yarışmacı evli ve 1 oğlu var.

YEMEKTEYİZ 29 OCAK 2018 HAKAN BEYİN EVİNDE NELER OLDU?

Yemekteyiz 29 Ocak 2018 Hakan Bey, önce yarışmacılara Ayran aşı çorbası ikram etti.

Hakan bey rakiplerine ara sıcak olarak kuru patlıcan dolması ikram etti. Yine çorba gibi dolma da yarışmacılar tarafından çok ekşi bulundu, ama yine de beğenildi.

Hakan bey ana yemek ikramında iç pilav ve bonfile et vardı. İç pilavda tarçın kullanılmaması yarışmacıların eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hakan beyin ana yemeği de genel anlamda eleştirilse de beğenildi. Yarışmacılar tabaklarını hemen hemen bitirdi.

Son olarak Hakan bey tatlı ikramında bulundu. Yabancı isimli bir tatlı ikram eden Hakan beyin tatlısı beğenilmedi. Yarışmacılar tatlıyı bebek maması gibi buldu.