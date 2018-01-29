Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi devam ediyor. Dün Burseya Dağı’nın alınmasının ardından bugün de yine stratejik öneme sahip 915. Tepe teröristlerden temizlendi. Operasyonda bugüne kadar toplam 21 nokta terör örgütünden alınmış oldu.

Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) operasyonları sürüyor. Afrin'in batısında devam eden operasyonda bugün stratejik 915. Tepe ele geçirildi.

HAKİM NOKTALARIN TAMAMI ALINDI

Bu sabah saatlerinde başlatılan operasyonla, Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe ve çevresindeki tüm noktalar terör örgütü PYD/PKK'nın elinden alındı. Bu noktalar aynı zamanda operasyonda en hakim noktalar olma özelliğini de taşıyor.

TOPLAM 21 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bugün öğlen saatlerinde 915. tepenin alınmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı’nın 10. gününde toplam 21 nokta teröristlerden arındırılmış oldu. Operasyonun ilk gününden bu yana TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri çok sayıda köyü ve stratejik tepeyi ele geçirdi. Bu noktalardan en önemlisi de dün alınan Burseya Dağı oldu.