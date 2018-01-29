MHP lideri Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada, CHP’yi resmen vatan hainliği ile suçladı. Bahçeli, Türkiye’nin şu anda fiilen cephede olduğunu, ancak CHP’nin cephe gerisinde adeta pusu kurduğunu söyledi. Bahçeli’nin CHP’ye ithamı bununla da sınırlı kalmadı. Bahçeli açıklamasında, “CHP, PKK ile yatmış, PYD ile uyanmıştır!" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden bugün gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’ye Afrin operasyonu ile ilgili olarak çok sert yüklendi. CHP’yi vatan hainliği ile suçlayan Bahçeli, " Türkiye fiilen cephededir, cephe gerisinde pusu kuran CHP tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK ile yatmış, PYD ile uyanmıştır!" dedi.

BAHÇELİ’NİN TWEETLERİNDEN BAZILARI

İşte CHP Lideri Bahçeli’nin Tweetlerinden bazıları;

Türkiye muazzam bir mücadele içindedir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı 10'ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin'e yıldırım gibi inmiştir. Hamd olsun, hilal parlarken, hıyanet patlamaktadır.

Afrin'e 13 km uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevkii olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar.

Zeytin Dalı Harekatı'nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO'ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık!

CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil'de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir.

Peki, Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? İşaret ettikleri savaş nerede, tavsiye ettikleri barış kimlerle? Şehide ağlamazlar, teröre tepki göstermezler, ama sırayı terörle mücadele aldı mı mayalarının gereğini yapıp ayağa kalkarlar. Bereketsizlik, nimet bilmezlik işte budur.

Meğer PKK-PYD-YPG'nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır?

Aziz Atatürk diyor ki: 'Eğer şunun bunun teveccühünden güç almaya tenezzül ederseniz, halinizi bilmem, ama geleceğiniz çürük olur.' Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur.

Zeytin Dalı Harekatı turnusol kağıdı işlevi görerek; kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre etmiştir. Taraflar netleşmiş, tavırlar netleşmiş, tahrik ve tahrip hevesliler kesinleşmiştir. İnanıyorum ki, Türk milleti bu sefil ve sefihleri affetmeyecek, kazıyıp dağıtacaktır.