TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ederken tüm dünya bu operasyona kilitlenmiş durumda. Gözler Afrin’e çevriliyken Türk jetleri Kuzey Irak’ta saldırı hazırlığı yapan PKK kamplarına yönelik hava saldırısı düzenledi.

Tüm Türkiye’nin ve dünyanın gözü Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna kilitlenmişken Türk jetleri Kuzey Irak’ta saldırı hazırlığında olan PKK kamplarına bomba yağdırdı.

8 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun yanı sıra Kuzey Irak’taki Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk bölgelerindeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK terör örgütü mensubuna yönelik Türk jetleri tarafından hava harekatı düzenlendi. Harekatla birlikte teröristlerin bulunduğu sığınma alanları, barınaklar, silah ve mevziler etkisiz hale getirilerek toplamda 8 hedefin imha edildiği bildirildi.

AFRİN'DE OPERASYON SÜRÜYOR

Afrin'de TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Burseya Dağı sonrasında bugün sabah saatlerinde başlayan operasyon sonrasında bölgenin stratejik noktalarından biri olarak gösterilen 915. tepe de ele geçirildi. Hem TSK hem de ÖSO birliklerinin çalışmasıyla elde edilen başarı kamuoyuyla paylaşılırken bölgeyi PKK, PYD ve DEAŞ'lı teröristlerden temizleme operasyonunun devam ettiği belirtildi.

BURSEYA DAĞI'NA TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLMİŞTİ

Dün TSK ve ÖSO birliklerinin ortak yürüttüğü operasyon sonrasında Burseya Dağı ele geçirilmiş ve dağa Türk bayrağı çekilmişti. Burseya Dağı Türkiye için önemli stratejik konuma sahip olan bir dağ olurken bu dağın teröristlerin elinden temizlenmesi güvenli bölge oluşumunda da büyük etkiye sahip olacak.