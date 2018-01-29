Kış mevsiminde kar yağışı dört gözle beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalarda, sıcaklıklar ilerleyen günlerde daha da artacak. Özellikle 2 Şubat Cuma gününde İstanbul’da hava 14 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbulluların merakla beklediği kar müjdesi yine verilmedi. İstanbulluların beklediği kar haberinin aksine İstanbul’da güneşli ve yazdan kalma bir hava hakim olacak.

HAFTA İÇİ SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji’den yapılan açıklamalarda, İstanbulluların beklediği kar haberi yine gelmedi. İstanbul için belli olan 5 günlük hava tahmininde hafta sonu genellikle parçalı bulutlu ilerleyen havanın hafta içinde yerini sıcaklıklara bırakacağı ve özellikle 2 Şubat Cuma gününde hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar diğer bölgelerde sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak. Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sisli havanında hakim olması bekleniyor. Yurt genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve sıcaklıklar artacak.