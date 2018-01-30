Karadeniz’de karşı karşıya gelen Rus ve ABD uçağı arasında gerilim dolu anlar yaşandı. ABD’ye ait olan bir keşif uçağı Rus jeti tarafından engellenirken olay Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dünyaya duyuruldu.

Karadeniz’de ABD’ye ait olan bir keşif uçağının Rus jetleri tarafından engellendiği öğrenildi. Havada yaşanan gergin anlar sonrasında olayın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dünyaya duyurulduğu öğrenildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Rusya sınırlarına süratle yaklaşmakta olan bir uçak tespitinin yapıldığını ve vakit kaybetmeden bölgeye en yakın olan Su-27 tipi bir jetin havalanarak uçağı bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

ABD KEŞİF UÇAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ

ABD’ye ait olduğu öğrenilen EP-3E Aires tipi keşif uçağının Rus jetlerinin havalanmasıyla rotasını hemen değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştığı öğrenildi.

ABD UÇAĞI GEÇEN SENED UÇAĞI SINIRA YAKLAŞMIŞTI

Öte yandan geride bıraktığımız yılın Kasım ayında da bir ABD uçağı Karadeniz üzerinden Rusya sınırına yaklaşmaya çalışmış ve Rus jetleri harekete geçerek uçağı engellemişti.

MÜDAHALE 2 SAAT SÜRDÜ

ABD’ye ait olan uöağın Rusya sınırlarına yaklaşık 1.5 metre yaklaştığı belirtilirken Rus jetlerinin uçağa müdahalesinin 2 saat 40 dakika sürdüğü aktarıldı. Öte yandan ABD uçağının uluslararası hukukla uyumlu faaliyet gösterdiği ve Rus müdahalesine sebep olacak herhangi bir hamlede bulunulmadığı savunuldu.